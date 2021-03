Auto a fuoco davanti ai negozi in via Angelini. I vigili del fuoco spengono l'incendio

ASCOLI - Incendio, poco prima delle 17 di oggi pomeriggio, in centro quando, a pochi passi dal tribunale, si è alzata una nuvola di fumo densa. A prendere fuoco, intorno alle 16, è stata una Y 10 parcheggiata in via Dino Angelini a pochi passi da alcune attività commerciali. Immediata la richiesta di aiuto al 115 e altrettanto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco giunti sul posto con un pick up e una autobotte. I pompieri hanno in pochi minuti spento il principio di incendio e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche la polizia che ha provveduto a bloccare momentaneamente il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA