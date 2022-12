Atti osceni sulla pista ciclopedonale e altri squallidi episodi in centro: denunciate due persone

ASCOLi - Un segnale forte e perentorio: i Carabinieri di Ascoli Piceno, in risposta alle diverse segnalazioni giunte sin dalla passata estate in ordine alla commissione di atti osceni in luogo pubblico, avvenute in più occasioni e località del centro cittadino, anche in presenza di minori, hanno individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno due persone su cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.





Al riguardo, a seguito di accurate e delicate indagini, i militari hanno compiutamente identificato due persone che, in almeno quattro episodi avvenuti sulla pista ciclopedonale di Ascoli Piceno e lungo alcune Rue del centro storico, hanno arrecato disturbo e disgusto alla cittadinanza compiendo atti osceni suscitando un fastidio generalizzato.



I Carabinieri impegnati nella costante e capillare azione di controllo del territorio, nel corso delle indagini, hanno potuto ricostruire ed attribuire ben tre eventi alla stessa persona che, nell’arco temporale di alcuni mesi, ha evidenziato la totale indifferenza al generale pudore, perseverando nella sua condotta.