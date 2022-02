Strade e marciapiedi, previsti interventi in 29 zone: ecco dove sono in programma i lavori più corposi

ASCOLI - Parte la riqualificazione a tappeto per il rifacimento di strade e spazi urbani, in 29 zone della città, con un investimento complessivo dell’Arengo di 1,1 milioni, grazie all’accensione di un mutuo. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli, insieme agli uffici tecnici, hanno pianificato l’avvio dei cantieri per numerosi interventi su vie, piazze e strade urbane ed extra-urbane. Tutte le opere saranno suddivise in due stralci da 550mila euro ciascuno.

Per il primo, con l’avvenuta progettazione definitiva degli interventi, si partirà ora con la procedura per l’appalto che riguarderà l’aggiudicazione degli interventi nelle prime 13 zone. Poi, si procederà con il secondo stralcio che riguarderà altre 16 zone.



I lavori di riqualificazione della rete stradale che si andranno ad avviare con il primo stralcio nell’ambito di un’operazione complessiva da 1,1 milioni di euro, riguarderanno i quartieri di Campo Parignano, Monticelli, Porta Maggiore e altre zone più decentrate. Gli interventi, in generale, consisteranno nella riqualificazione delle pavimentazioni stradali, ma anche pedonali (con il rifacimento di marciapiedi) e altre strutture, sulla base della progettazione definitiva-esecutiva già realizzata dai tecnici dell’ente.



Un intervento di riqualificazione molto importante è quello che riguarderà tutto il quadrilatero interno di Campo Parignano, delimitato da via Montegrappa e da tutte le vie parallele a via Piave, attorno a piazza Diaz. Un intervento, atteso dai residenti della zona, che prevede anche il rifacimento dei marciapiedi. Un occhio di riguardo sarà riservato anche a Monticelli, dove si riqualificheranno innanzitutto il parcheggio comunale in largo dei Mandorli e il piano viario su largo dei Gladioli. E sempre nel popoloso quartiere, ma nella zona di Monticelli Alto, si sistemerà anche via delle Fontanelle, così come via Tolignano.

E ancora, sempre a Monticelli, i lavori interesseranno via dei Biancospini e via dei Semprevivi (con installazione anche di dossi artificiali). Tra le altre vie interessate dai lavori figurano via della Cartiera (che conduce alla Cartiera papale), ma anche via Monterocco, nella zona a nord della città e il tratto di viale della Repubblica che va dall’Istituto industriale Fermi al ponte di San Filippo. Ulteriori interventi sono previsti nel piazzale con parcheggio comunale a ridosso di via Spalvieri (davanti al ristorante Mister Ok). Nel quartiere di Porta Maggiore, invece, in questo primo stralcio sono previsti lavori rispettivamente in via Piacenza e via Parma con rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi. Infine, sul fronte degli interventi extraurbani, si aprirà il cantiere nella strada comunale di Lisciano verso il cimitero.



Il secondo stralcio, anch’esso con investimento previsto per circa 550mila euro, sarà appaltato dopo l’avvio del primo e interesserà altre 16 zone della città, sempre con lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, tra cui anche diverse strade extraurbane al servizio delle frazioni.

