Arengo, nuovo appalto per il ponte di San Filippo: ritoccate le cifre della gara per l’impennata dei materiali

ASCOLI - Dopo l’ok al nuovo progetto esecutivo, rimodulato sulla scorta dell’aumento dei prezzi, l’Arengo ha sbloccato la procedura negoziale, con gara telematica, che porterà al nuovo affidamento dei lavori per la sistemazione della pista ciclopedonale sul ponte di San Filippo, per il collegamento ciclabile a est con Monticelli e per la messa in sicurezza della scarpata in quel tratto di strada. Una procedura selettiva che vede un valore dell’appalto di circa 625mila euro, con aggiudicazione prevista secondo il criterio del minor prezzo.



Si riparte, dunque, verso l’obiettivo di riaprire il cantiere dopo che la precedente impresa aggiudicataria aveva deciso di risolvere il contratto per ragioni legate all’incremento dei prezzi e ad altri motivi tra cui la difficoltà di reperire personale specializzato. La nuova impresa che si aggiudicherà la gara dovrà, sulla base del nuovo affidamento, completare l’intervento entro 161 giorni naturali e consecutivi, ovvero poco meno di 5 mesi e mezzo dall’apertura del cantiere.



Tra i principali lavori da realizzare, in base al progetto esecutivo, nella zona del ponte di San Filippo c’è innanzitutto l’allargamento della carreggiata verso monte, con modifica della curva ad est, con una nuova fascia stradale di circa sei metri di larghezza. In tal senso si prevede la realizzazione di un nuovo manufatto indipendente, giuntato col ponte, con struttura metallica ad arco con impalcato misto acciaio-calcestruzzo. Inoltre, si procederà anche alla “conservazione” delle parti tutelate del ponte, con rimozione e ricollocazione dei vari elementi di arredo come i parapetti in travertino e una delle due statue dei leoni, sempre in travertino, che presidiano l’accesso al ponte.

Ulteriori interventi riguarderanno, invece, l’adeguamento del tracciato stradale di via Tevere per consentire la realizzazione del nuovo tratto ciclabile e migliorare la sicurezza stradale, con allargamento della curva. Verrà, quindi, modificato il tracciato di via Tevere per un tratto di circa 200 metri all’uscita dal ponte in direzione Monticelli. Inoltre, al piede della scarpata, per una fascia di altezza di 2 metri sarà realizzato un muro in cemento armato con pannelli prefabbricati. Infine, sul lato sud sarà realizzato il nuovo tratto ciclopedonale verso il quartiere di Monticelli, oltre a nuove linee e pozzetti per l’illuminazione e una nuova linea per la raccolta delle acque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA