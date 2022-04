Meletti allarga gli orizzonti e vola in Nuova Zelanda: un'altra storica sfida per l'azienda di liquori

ASCOLI - La storica azienda Meletti, che compie 152 anni, si modernizza con nuovi macchinari per la produzione e lo sviluppo delle proprie eccellenze come l’Anisetta ma anche l’amaro e la linea di liquori, tratto distintivo della propria produzione.



Ci sono due nuovi macchinari che facilitano la produzione aziendale: il palettizzatore, una macchina che provvede ad impilare le merci su pallet, acquistato per la meccanizzazione della procedura, e un moderno depalettizzatore, che permette, partendo da un blocco di bottiglie già palettizzate, di convogliarle in un’unica fila e indirizzarli verso il nastro trasportatore. Le strumentazioni hanno dei sistemi di sicurezza, come ad esempio le fotocellule, che migliorano ampiamente la sicurezza sul luogo di lavoro. Tra le strumentazioni in uso, c’è anche un nuovo distillatore, interconnesso al software aziendale e prodotto dall’azienda veneta Cadalpe, leader nella produzione di macchinari per il comparto alimentare.

«Con questo nuovo macchinario potremo creare nuovi prodotti. È un classico distillatore a bagnomaria al quale riusciamo a dare dei profili di temperatura particolare a seconda del processo produttivo previsto - sottolinea Mauro Meletti. - A seconda degli aromi si utilizzano temperature differenti. C’è una valvola che viene telecomandata dal software e immette vapore in base al prodotto previsto. Il macchinario entrerà a breve regime e lavorerà tutti i giorni. È già terminata la fase di certificazione insieme all’Agenzia delle Dogane».



Ma questi che stiamo vivendo non sono certamente tempi facili per l’industria italiana, che si trova a confrontarsi con gli strascichi della pandemia e, sopratutto, con le attuali conseguenze della guerra in Ucraina. «Al momento stiamo gestendo, come sono costrette a fare tutte le aziende in questo periodo, le criticità che sono dettate dalla situazione internazionale, sia per il Covid che a causa del confrlitto nell’Est Europa - spiega Matteo Meletti. - Ci troviamo ad affrontare delle notevoli difficoltà nel reperimento delle materie prime: bisogna gestire questa situazione perché le problematiche non saranno poche. Noi cerchiamo di sviluppare i mercati esteri come Stati Uniti, Canada, Cile, Inghilterra, Australia e Germania e di recente abbiamo spedito i nostri prodotti, ed è la prima volta, anche in Nuova Zelanda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA