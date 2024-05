ASCOLI - Allarme siccità nel Piceno. in base ai prelievi effettuati alle sorgenti negli ultimi giorni da parte dei tecnici del consorzio idrico è emerso che rispetto all'anno scorso c'è il 50% di acqua in meno. Se non dovessero avvenire eventi meteorologici positivi a partire dalla metà di giugno potrebbero scattare i razionamenti idrici notturni nelle abitazioni dei 56 comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo serviti dal consorzio idrico.

