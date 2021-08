Agraria, definito il calendario, ripartono i corsi universitari. Ecco quale è la sede prescelta

ASCOLI - Adesso il sogno del ritorno della Facoltà di Agraria ad Ascoli è davvero a due passi dalla realtà. A sancire ufficialmente l’avvio del nuovo corso di laurea sotto le cento torri, in “Sistemi agricoli innovativi”, è la stessa Università Politecnica delle Marche che ha definito calendario delle attività, responsabile del corso, docenti, esami da sostenere e quant’altro. Dalla stretta di mano del sindaco Fioravanti, fortemente motivato per il raggiungimento di questo obiettivo, e il rettore dell’Ateneo di Ancona, l’ascolano Gianluca Gregori, si arriva ora alla fase operativa.



Un’operazione confezionata grazie ad un importante gioco di squadra che ha visto, oltre al sindaco e al rettore, l’impegno anche della Regione, con l’assessore al bilancio Castelli, attraverso lo stanziamento necessario a liberare la sede prescelta, e la collaborazione della Provincia col presidente Fabiani che ha concesso lo stabile di Pennile di sotto col trasferimento degli uffici lì presenti in via Kennedy. Senza dimenticare la sinergia col Cup, presieduto da Buonfigli, che si è fatto carico di tutta la sistemazione logistica, tra attrezzature e arredi, per dare il via al nuovo corso.



Quello di Agraria, facoltà storica per i trascorsi nel capoluogo piceno attraverso l’Università di Perugia, è un ritorno al passato, dopo circa 30 anni, ma guardando al futuro. Perché con la convenzione siglata tra Arengo e Politecnica delle Marche, come a suo tempo anticipato, nascerà un nuovo corso di laurea in “Sistemi agricoli innovativi”. La sede prescelta è l’immobile della Provincia in via Umbria, in zona Pennile di sotto, che è stato sistemato per ospitare aule e laboratori didattici su due piani. Si utilizzeranno, inoltre, gli spazi della vicina azienda agraria (collegata all’istituto agrario “Celso Ulpiani”. In tal senso, da metà del mese di settembre il calendario prevede l’avvio delle lezioni del primo semestre, fino al prossimo dicembre, mentre per il secondo semestre le lezioni si svilupperanno da metà febbraio al mese di giugno. C’è, dunque, una nuova importante bandierina sulla mappa della formazione universitaria nel capoluogo di provincia, ampliando l’offerta sul territorio e affiancando la Facoltà di architettura (con la scuola di design) legata all’università di Camerino e il corso di laurea in infermieristica.



Il corso di laurea triennale in Sistemi agricoli innovativi, della Facoltà di Agraria della Politecnica delle Marche, si pone l’obiettivo di formare laureati con una preparazione interdisciplinare che consenta loro di avere una visione integrata delle attività del mondo agricolo e delle problematiche generali delle produzioni agrarie. Il percorso formativo è strutturato sui sistemi innovativi di produzione, facendo riferimento ai principi dell’agricoltura di precisione attraverso l’utilizzo di diverse tecnologie. Il corso universitario prevede il conseguimento di 180 crediti formativi. L’Università di Agraria è finalmente tornata ad Ascoli Piceno dopo un’attesa di trent’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA