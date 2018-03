Ubriaco non si ferma all'alt fugge a 150 km/h e si schianta contro un muro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Poteva trasformarsi in tragedia il folle comportamento di un ragazzo di 20 anni che non si è fermato all’alt di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile lanciandosi in una folle fuga con l’auto che ha attraversato alcune vie cittadine a folle velocità.Per fortuna tutto è avvenuto alle 6 di ieri mattina quando ancora la città dormiva e sulle strade circolavano pochissime autovetture per cui il bilancio finale della bravata è stato che l’autovettura del fuggitivo, dopo essersi schiantata contro un muro all’altezza del mattatoio comunale ha riportato ingenti danni. I carabinieri si sono messi immediatamente al suo inseguimento nel tentativo di superarlo per sbarrargli la strada. Azione che è avvenuta sul filo degli oltre 150 km/h con il forte rischio di innescare un grave incidente oppure di investire un ignaro passante. Il carosello è andato avanti per una ventina di minuti, fino a quando il conducente in fuga non ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un muro causando gravi danni al mezzo.Il magistrato ha deciso che il giovane debba presentarsi in caserma una volta al giorno per la firma.