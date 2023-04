ASCOLI - La città apre le porte ai visitatori per una stagione turistica condita dalla volontà di incrementare ulteriormente gli arrivi e da tutta una serie di novità che spaziano dall’ampliamento dei percorsi culturali per conoscere meglio le bellezze architettoniche del centro storico, con le visite ora possibili al ponte di Cecco e anche nei giorni festivi al teatro Ventidio Basso, oltreché con la sperimentazione di fatto (a causa del cantiere) della nuova zona a traffico limitato sul centralissimo corso Trieste che fa da cuscinetto tra le due piazze principali, ovvero piazza Arringo e piazza del Popolo.

Piazze dove sono in corso i lavori, previsti per l’inizio dell’estate, anche per un potenziamento della loro illuminazione monumentale. Mente sono attesi, dal 10 al 15 maggio, dieci tour operator internazionali che verranno a scoprire la città e a promuoverla come meta turistica da visitare nei prossimi mesi. Una serie di carte, dunque, che l’amministrazione comunale ha deciso di giocarsi proprio per provare fare un ulteriore salto in avanti sul fronte turistico.



Per cominciare la nuova stagione turistica, che si può considerare al via da questo weekend per agganciarsi poi alle festività di martedì prossimo, 25 aprile, e del successivo 1 maggio, l’Arengo ha scelto innanzitutto di attivare sin da subito un potenziamento dei percorsi e punti di attrazione per i visitatori della città. In tale direzione, dopo tanti anni di attesa, sarà finalmente fruibile lo storico ponte di Cecco, a fianco al museo del Forte Malatesta, che consente di apprezzare uno scorcio della città molto suggestivo. Un itinerario ora possibile grazie ai lavori appena effettuati per mettere in sicurezza il passaggio sul ponte. L’altra novità importante è quella di poter finalmente visitare il teatro Ventidio Basso e anche nelle giornate domenicali e festive che sono fondamentali dal punto di vista dei flussi turistici.

La storica struttura teatrale, infatti, collegata alla gestione dei musei civici, resterà aperta per accogliere visite finalizzate a conoscere meglio la storia del Ventidio Basso. Visite che saranno possibili anche la domenica e nei giorni festivi con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il martedì e il sabato, invece, l’accesso sarà consentito soltanto su prenotazione per gruppi composti da almeno 10 persone. L’ingresso per visitare il teatro prevede un biglietto al costo di 4 euro e di 3 euro per bambini da 6 a 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per guide turistiche e persone con disabilità ed eventuale accompagnatore.



Una delle novità di questa stagione turistica ad Ascoli, è rappresentata anche dalla sperimentazione – legata al cantiere con lavori in corso – della chiusura al traffico su corso Trieste che va ad anticipare la prevista attivazione, appena installata la segnaletica e posizionato il varco elettronico, della nuova Ztl da piazza Roma verso piazza Simonetti. E se è vero che da un certo punto di vista l’impatto delle delimitazioni del cantiere penalizza un po’ l’immagine della zona, dall’altra c’è la possibilità per i visitatori di poter percorrere quel tratto del centro a piedi senza imbattersi in flussi veicolari importanti (potranno transitare solo residenti e autorizzati). Altra importante novità, in arrivo per l’inizio dell’estate – quindi presumibilmente a giugno – sarà l’attivazione della nuova illuminazione monumentale potenziata, con 338 nuovi led, sia per valorizzare ulteriormente piazza del Popolo che piazza Arringo. E ancora, la trasformazione temporanea del campo Squarcia, dopo la Quintana di agosto, in arena per concerti ed eventi musicali di richiamo anche di ulteriori turisti.



Infine, allontanandosi dal centro, sono stati autorizzati dall’Arengo anche gli interventi di potenziamento, da eseguire quanto prima, al parco avventura sul colle San Marco con l’incremento dei percorsi e la creazione di un’area per il paintball, disciplina che potrebbe attirare un target importante di nuovi visitatori.