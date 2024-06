ASCOLI - L’Arengo ha emesso un’ordinanza relativa alla balneazione nel torrente Castellano a Porta Cartara. Il provvedimento prevede che: sia adibito alla balneazione il tratto di costa fluviale del torrente Castellano di competenza comunale denominato Porta Cartara, per il periodo dal 22 giugno al 1 settembre, solo sulla base dell’esito favorevole delle analisi compiute dall’Arpam prima dell’inizio della stagione balneare; la balneazione sia consentita solo entro il limite del tratto identificato come balneabile, circoscritto alla cosiddetta spiaggetta; all’interno di tale area, non presidiata, la balneazione è ammessa solo nel periodo indicato;

è necessario prestare la massima attenzione al fondo del tratto fluviale ed alla corrente, avendo cura di evitare i tratti di maggiore profondità; dovranno essere adottati comportamenti di massima attenzione, da parte dei soggetti esercenti la tutela, verso i minori che frequentano la spiaggia, avendo cura che gli stessi si uniformino alle raccomandazioni; siano vietati alla balneazione i tratti di acque fluviali del Castellano, ricadenti nel territorio del Comune di Ascoli, posti a monte ed a valle dell’area individuata come balneabile, precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione; in prossimità della spiaggetta e nelle zone vicine sia mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, la cartellonistica informativa per i fruitori.