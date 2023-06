ASCOLI ​ Nonostante il maltempo abbia purtroppo condizionato l’avvio della stagione turistica anche nel capoluogo piceno, l’Arengo ha già mosso alcune importanti pedine per cercare di rendere ulteriormente attrattiva la città in vista dell’estate, sperando di avere almeno in questo caso un po’ di clemenza sul fronte meteo. Ed in tal senso, una delle mosse sulla scacchiera dell’attrattività nei confronti di nuovi visitatori, proprio nello scorso mese di maggio è stata organizzata un’iniziativa, da una società specializzata, per portare in città 10 tour operator nazionali e di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia e altri Paesi, con l’obiettivo di farli “innamorare del territorio e delle sue bellezze per poi attivare possibili pacchetti e incrementare i flussi turistici nel Piceno.

Una scelta che l’Arengo, nel frattempo, ha affiancato anche con altre iniziative quali la proroga dell’occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali fino a giugno 2024, per una rete indiretta di accoglienza dei visitatori attraverso locali e ristoranti, mentre anche grazie a iniziative private si stanno calamitando in città nuovi visitatori, come nel caso del “Monoraduno nazionale, ovvero il raduno di tutti gli appassionati italiani della monoruota elettrica, con oltre 50 partecipanti provenienti da tutta Italia, pronti a tornare con le famiglie e gli amici.

Grazie al tour promozionale voluto dall’Arengo e in primis dal sindaco Fioravanti e organizzato con una società specializzata, nello scorso mese di maggio, sono arrivati in città ben 10 operatori turistici provenienti da tutto il mondo. Per la precisione, si è trattato di importanti tour operator di Paesi come l’Estonia, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Bulgaria, la Germania, la Lituania, gli Stati Uniti e l’Australia oltre a due operatori italiani che si sono incontrati ad Ascoli per ammirare le bellezze del territorio con il fine di far conoscere loro la città, la sua storia e anche i centri limitrofi attraverso un tour di 4 giorni che prevedeva anche un incontro tra gli stessi operatori nazionali e internazionali e gli operatori turistici locali per scambiare informazioni e contatti al fine di andare, poi, a costruire possibili pacchetti per visitare il Piceno. I tour operator coinvolti per il tour ad Ascoli avevano appena partecipato all’Itw Nova, un workshop internazionale dedicato al turismo naturalistico e slow, vacanza attiva, outdoor, open air, cicloturismo, agriturismo, sia come motivi principali di vacanza, sia come prodotti trasversali per viaggi business e aziendali.

Nei giorni scorsi, sempre sul fronte turistico, Ascoli ha ospitato un altro evento che ha contribuito a promuovere la città in tutta Italia facendola conoscere anche a tutti gli appassionati di un mezzo innovativo come il monoruota: si tratta del sesto Monoraduno nazionale organizzato dall’associazione Muovitielettrico, con oltre 50 monoruotisti partecipanti – nonostante il maltempo – provenienti da diverse regioni italiane (Piemonte, Sardegna, Sicilia e tante altre ancora) che hanno visitato e apprezzato le bellezze architettoniche e naturali del capoluogo piceno, oltre alle prelibatezze gastronomiche del territorio.

Un importante evento organizzato con il coordinamento di Daniele Fabiani insieme a Giulio Latini e con il patrocinio del Cotuge. E’ stato anche presentato il mezzo monoruota a diversi rappresentanti istituzionali e politici locali come veicolo di micromobilità sostenibile. E a tutti i partecipanti sono state consegnate cartine del territorio ascolano e anche mappe della sentieristica. Tutti si sono dimostrati molto interessati e hanno elogiato Ascoli e le sue bellezze promettendo di tornare presto e di promuovere la città.