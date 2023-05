Ascoli, truffa una vecchietta: via 2000 euro grazie alla scusa del "pacco per il nipote". Condannato un giovanissimo

ASCOLI- Una truffa, l'ennesima, ai danni di un'anziana. Ma fortunatamente, in questa circostanza, i carabinieri hanno evitato che andasse in porto. E' avvenuto a Ascoli Piceno, in zona Venarotta, con un giovanissimo appena maggiorenne di origini napoletane finito in manette e processato oggi (17 maggio) per direttissima (1 anno e 4 mesi la condanna) dopo l'arresto in flagranza.

Il raggiro

La nonnina è stata raggirata, con tentativo di furto di 2000 euro, attraverso la scusa del pacco per il nipote. Si tratta di una modalità consolidata con il finto nipote che telefona ai nonni per dire che sta arrivando un pacco che non può pagare. I carabinieri sono sulle tracce di un presunto complice che si sarebbe dileguato in macchina. Il fatto è avvenuto giorni fa.