Truffa una ultranovantenne ma viene smascherato e condannato a 14 mesi

ASCOLI - Gennaro Trematerra, originario di Napoli, è stato condannato a 14 mesi di reclusione per avere raggirato un’ultranovantenne, assitita nel processo dall’avvocato Saveria Tarquini, per 1800 euro. L’imputato attualmente è recluso nel carcere di Foggia dove sta scontando un altro reato per truffa. L’imputato telefonò all’anziana chiedendole di poterla incontrare per comunicarle una notizia urgente su un suo familiare. La donna, in preda all’’agitazione acconsentì che Trematerra si recasse in casa sua. Una volta a tu per tu l’imputato riferì di essere stato incaricato dal figlio dell’anziana a contattarla in quanto era incappato in un grave incidente stradale ed era in stato di fermo nella caserma dei carabinieri. Per poter sbloccare la situazione il figlio lo aveva incaricato di rappresentarlo ma ci sarebbero voluti 2mila euro. Somma che l’anziana aveva solo in gran parte, 1800 euro che consegnò a Trematerra spacciatosi per avvocato. Ma all’anziana venne in mente di telefonare subito al figlio per comunicargli che aveva consegnato all’avvocato la somma necessaria per risolvere la situazione. Purtroppo ricevette dal figlio il rimprovero di aver agito senza consultarlo per cui si rese conto di essere rimasta vittima di una truffa. Il giudice ha sentito il maresciallo dei carabinieri Sergi il quale riuscì a smascherare il truffatore il quale non era nuovo a queste azioni.