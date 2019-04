La truffa fallisce: finta operatrice comunale cacciata dall'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ha tentato di entrare in casa di un’anziana fingendosi un’operatrice comunale che doveva effettuare alcune verifiche. La donna però non è caduta nel tranello ed è riuscita prima a tenerla fuori dalla porta e poi a metterla in fuga. È accaduto nel quartiere di Ragnola, a Porto d’Ascoli.Una donna intorno ai 50 anni si è presentata in un condominio nei pressi del centro commerciale chiedendo ad un’anziana che stava uscendo quale fosse l’appartamento della signora in questione, indicando nome e cognome. Sapeva dunque come e chi colpire conoscendo, verosimilmente, le abitudini della propria vittima. L’anziana, vedendo dall’occhiello della porta che la sedicente funzionaria che non aveva un tesserino di riconoscimento, le ha risposto di ripassare il giorno successivo quando in casa ci sarebbe stato anche il figlio. La donna ha però insistito in maniera assolutamente sospetta così l’anziana ha preso il telefono chiamando proprio il familiare.Quando la finta operatrice se ne è accorta è scappata in ascensore ed è stata vista salire immediatamente su un’auto scura ad attenderla c’era una persona seduta al posto del guidatore.