Ascoli, il finto nipote ruba 1.600 euro e prova a scassinare la cassaforte: l'anziana riesce a far arrestare il truffatore

ASCOLI PICENO - Truffa del falso nipote, in manette un campano che ha tentato di raggirare un'anziana di Ascoli, caccia anche ai complici. I Carabinieri di Ascoli Piceno hanno anche recuperato l’intera refurtiva.

Si tratta di un 23enne originario del napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio ha contattato telefonicamente un'anziana, spacciandosi per il nipote e raccontando di gravi ed urgenti debiti da onorare. Poco dopo si è presentato in casa, è riuscito ad arraffare 1.600 euro ed ha anche tentato di scassinare la cassaforte. Poi ha tentato la fuga, che però è durata poco. I carabinieri erano infatti già nei paraggi, allertati da altre persone che avavno ricevuto telefonate analoghe. Il 23enne ha comunque cercato di guadagnare la fuga spintonandoli e strattonandoli cercando di allontanarsi ma è stato definitivamente bloccato e tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. E’ verosimile che all’esterno delle abitazioni prese di mira fosse presente un complice con un’autovettura: i carabinieri stanno cercando anche lui. sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri operanti. L’intera refurtiva è stata immediatamente recuperata e sequestrata in attesa della restituzione all’anziana donna, mentre per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere di Marino del Tronto.

In sede di giudizio direttissimo l'arresto è stato convalidato ed a carico del giovane, indagato per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, è stata confermata l’applicazione della misura cautelare in carcere.