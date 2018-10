Furti nelle abitazioni I carabinieri arrestano un uomo di 45 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno bloccato un quarantacinquenne ascolano su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, poiché deve scontare una pena di dieci mesi di reclusione per dei furti, commessi in città nel 2015 e 2016. L’uomo, rintracciato nella propria abitazione, è stato arrestato. A Castel di Lama, invece, sempre i carabinieri hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un uomo di 48 anni, residente ad Ascoli Piceno ma domiciliato a Castel di Lama,perchè deve espiare una pena detentiva di quattro mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti commesso nel 2016.