Due ex operai della Sgl Carbon vincono la battaglia con l'Inps: «Hanno lavorato a contatto con l'amianto, possono andare in prepensionamento»

ASCOLI - Due ex lavoratori della Sgl Carbon di Ascoli potranno andare in prepensionamento per esposizione all'amianto. Lo ha deciso il tribunale di Ascoli con due sentenze gemelle che hanno condannato l'Inps a concedere il prepensionamento a M.A. e G.M.C., dipendenti dello stabilimento che per anni hanno lavorato a contatto con l'asbesto e che poi si sono ammalati.

Battaglia in tribunale con l'Inps: «I due operai possono andare in prepensionamento»

L’Inps però aveva riconosciuto un tempo minore di esposizione all’amianto che non avrebbe consentito ai due operai di raggiungere il numero di settimane previste per la pensione, mentre i giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto. Il legale ha dimostrato che i due manovali avevano lavorato per la Sgl Carbon spa per anni, con le stesse mansioni, nello stesso ambiente di lavoro e senza che il sito fosse stato oggetto di bonifica.

Ad entrambi i medici hanno diagnosticato placche pleuriche, patologia asbesto correlata riconosciuta dall’Inail, lesioni di natura cicatriziale spesso sottovalutate ma che possono evolvere in una neoplasia.

L'avvocato Ezio Bonanni: «Sentenze importanti»

«Le sentenze sono molto importanti perché affermano il diritto al prepensionamento in caso di malattia amianto che troppo spesso l’Inps e l’Inail continuano ad ostacolare, e che ci obbligano a dure battaglie da oltre 10 anni” – ha commentato il presidente Ona - Questi dispositivi che aprono le porte anche al prepensionamento dei lavoratori della Sgl Carbon spa di Narni ai quali l’Inail ha riconosciuto l’esposizione soltanto fino al 1992, mentre il Tribunale di Ascoli Piceno lo ha esteso fino al 2004».