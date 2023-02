Il tribunale non trasloca da Ascoli, il sindaco Fioravanti: «Anzi, sarà ristrutturato»

ASCOLI - Il tribunale di Ascoli sfrattato per il termine del contratto di locazione? Il sindaco Marco Fioravanti fuga ogni timore, assicurando che la trattativa per la struttura è andata a buon fine e che, anzi, sono previsti lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

"Dopo aver appreso - spiega infatti Fioravanti - la preoccupazione di quanti lavorano presso il Tribunale, ma anche di tutti i nostri cittadini, in relazione al possibile sfratto per finita locazione, mi sono tempestivamente recato presso il Ministero della Giustizia, a Roma, per incontrare il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Avv. Andrea Delmastro Delle Vedove, e il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie, Dott. Massimo Orlando. Dopo aver spiegato l’importanza strategica del Tribunale per Ascoli e tutto il Piceno, sono stato rassicurato sul futuro della struttura, nei confronti della quale si erano già attivati, anche con i loro uffici, l’Avv. Delmastro Delle Vedove e il Dott. Orlando. Grazie a tale lavoro, svolto in maniera rapida e in totale sinergia, il Tribunale tornerà dunque nelle disponibilità dell’Agenzia del Demanio e vedrà poi lo stesso Ministero della Giustizia scendere fattivamente in campo con interventi di ristrutturazione della sede di un così importante servizio giurisdizionale. Non solo, dunque, il Tribunale resterà ad Ascoli, con fondamentali ricadute socio-economiche sul nostro territorio, ma sarà anche valorizzato, andando a ricoprire un ruolo sempre più importante per la nostra città e tutto il Piceno".