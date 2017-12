Tribuna Est dello stadio L'inaugurazione slitta al prossimo campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Anno nuovo, nuovo cantiere alla tribuna Est dello stadio Del Duca di Ascoli. Siglato proprio in questi giorni il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto a ottobre, la Tf Costruzioni di Fiumicino, a questo punto i lavori per il secondo stralcio della nuova struttura all’interno dello stadio - ormai da due anni in attesa della conclusione – inizieranno a gennaio. E questo significa, essendo concessi all’impresa 60 giorni lavorativi per la conclusione dell’intervento, che non si arriverà al completamento della nuova tribuna prima di fine aprile o inizio maggio salvo imprevisti. Ovvero, sarà utilizzabile dalla prossima stagione calcistica, vanificando le speranze di chi aveva anche ipotizzato un possibile utilizzo già entro questo campionato. Tempi lunghissimi, dunque, se si pensa che l’avvio della procedura era avvenuto nel luglio 2015 con l’ordinanza di demolizione della vecchia tribuna. La telenovela della nuova tribuna est, al Del Duca, dovrebbe concludersi, a questo punto, a primavera inoltrata – incrociando le dita. Come detto, l’impresa che si è aggiudicata la gara per un importo complessivo di circa 544 mila euro, avrà 60 giorni lavorativi di tempo per la conclusione dell’intervento, a partire dal prossimo mese di gennaio. Quindi, dal momento dell’aggiudicazione all’apertura del cantiere, anche per le procedure burocratiche e l’attesa per eventuali ricorsi al Tar, saranno trascorsi altri tre mesi. A questo punto, svanisce definitivamente la possibilità di utilizzare la nuova tribuna nel corso di questa stagione agonistica.