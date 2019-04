Del Duca, la tribuna est sarà inaugurata sabato per la gara col Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La commissione pubblico spettacolo ha dato l'ok. Sabato, in occasione dell'ultima partita casalinga fra Ascoli e Palermo sarà inaugurata la tribuna est dello stadio Del Duca. Aanche ieri si è lavorato nel cantiere (ormai in dirittura d’arrivo) per installare le balaustre che rappresentano, di fatto, l’ultimo intervento necessario. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono stati realizzati i lavori anche all’esterno della tribuna est, consistenti nell’asfaltatura della strada di collegamento che passa proprio dietro alla tribuna est.