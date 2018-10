Del Duca ai supplementari Si sbloccano gli ultimi lavori per tre settori dello stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sulla riqualificazione dello stadio Del Duca, seppur con i ritardi ormai accumulatisi mese dopo mese, si cerca di procedere con i lavori che, in questa fase, riguardano tre diversi cantieri: il primo, quello più datato, riguarda la tribuna est; il secondo la realizzazione della copertura della tribuna ovest (con ritmi molto più veloci grazie alla presa in carico della questione da parte dell’Ascoli calcio); il terzo il settore distinti nord-est da riservare ai tifosi ospiti. Su tutti e tre i fronti, in questi giorni, ci si sta muovendo. Per quel che riguarda il lungo e travagliato intervento, in più fasi, per la realizzazione della tribuna est, proprio ieri c’è stata la consegna ufficiale dei lavori relativi al terzo stralcio e consistenti nella impermeabilizzazione e installazione delle recinzioni e balaustre oltre alla sistemazione della viabilità proprio sul lato est dello stadio. Una consegna che, di fatto, rappresenta un proseguimento dei lavori, considerando che la ditta che si è aggiudicata questo ultimo appalto è la stessa che aveva già vinto la gara per il precedente stralcio. Si procederà, quindi, in continuità, considerando che ultimato l’intervento precedente, l’impresa aggiudicataria procederà direttamente con i lavori previsti nel terzo stralcio partendo proprio dall’impermeabilizzazione. Poi si procederà con l’installazione delle balaustre e delle recinzioni per arrivare a mettere mano alla viabilità esterna, laddove si prevede di far tornare a circolare le auto nelle giornate in cui non si disputano le partite.