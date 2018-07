Il trenino in centro bloccato dalla sosta selvaggia: piovono proteste dai turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Polemiche a non finire da parte dei turisti nei confronti dell’uso e dell’abuso delle autovetture degli ascolani nella parte più antica della città. L’ultimo degli incubi, dopo i mezzi lasciati davanti all’ingresso dei monumenti, riguarda le auto lasciate parcheggiate in doppia file lungo le strade, anche le più strette.Gli ultimi episodi riguardanti le difficoltà di poter transitare agilmente tra le rue o comunque le strade più anguste è riportato dalle parole di vari gruppi di gitanti, reduci dal giro a bordo del trenino “Ascoli Explorer”, che effettua continue corse quotidiane tra le bellezze cittadine. «Siamo andati a visitare città italiane di ogni regione italiana, da Spoleto a Siena, da Bergamo a Viterbo, ma il caos che abbiamo trovato qui e la maleducazione dei vostri automobilisti non ha eguali» riferisce con un italiano perfetto lo scandinavo Hans Faltskog, innamorato dell’Italia con la sua famiglia, rimasto per 10 minuti fermo all’interno di “Ascoli Explorer” attendendo che il guidatore maleducato fosse rintracciato. «È un continuo: cerchiamo di non chiamare i vigili urbani ma come si fa?» ci riferiscono le operatrici del “Giocamondo”, società che si occupa di un tale servizio, sottoposte per queste difficoltà a lamentele frequenti da parte dei turisti coinvolti.