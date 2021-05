Si sgancia la sbarra del passaggio al livello, vigili urbani regolano il traffico per evitare incidenti al transito dei treni

SAN BENEDETTO - Momenti di apprensione questa mattina a Porto d'Ascoli per la sbarra del passaggio al livello che forse a causa dell'usura si è sganciata finendo a terra. E' avvenuto in via Valle Piane di San Benedetto del Tronto. A seguito delle segnalazioni degli automobilisti sul posto sono dovuti accorrere in fretta i vigili urbani che hanno regolato il traffico per evitare che ci fossero incidenti gravi al passaggio dei treni. Per fortuna non è accaduto nulla di grave e sul posto stanno arrivando gli operai per aggiustare la sbarra del passaggio a livello.

