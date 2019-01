Tremano i furbetti del terremoto: nuove indagini della Procura sui Cas

di Luca Marcolini

ASCOLI - I furbetti del terremoto continuano a tremare. Se da una parte, infatti, la Procura sta visionando ed esaminando tutta la documentazione fornita dall’Arengo per i 75 casi sospetti segnalati, dall’altra gli uffici comunali e i vigili urbani continuano a tappeto i controlli su chi percepisce i contributi di autonoma sistemazione a seguito dell’inagibilità dell’abitazione. Controlli che in diversi casi scaturiscono ancora da segnalazioni di altri cittadini riguardo, ad esempio, appartamenti indicati come abitazione temporanea di qualche beneficiario del Cas che, in realtà, non verrebbero utilizzati.