Tre tentati furti in appartamento ritornano i proprietari e i ladri restano a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Giornata nera per i topi d’appartamento che sono andati in bianco in tre tentativi di furto. Dopo aver forzato la porta d’ingresso di un’abitazione di Castel di Lama i malviventi si sono visti costretti a precipitosa fuga per l’inatteso rientro a casa del proprietario. L’appartamento si trova ubicato al primo piano di una palazzina. Al pian terreno si trova una parrucchieria in cui stava lavorando la moglie dell’intestatario del locale superiore. A seguito del rumore dei phones nessuno si è accorto di ciò che stava avvenendo.Il caso ha voluto che il proprietario stesse rientrando per cui i ladri sono stati costretti a lasciare il campo senza asportare nulla. L’unico danno arrecato è stato ritrovare due stanze messe completamente a soqquadro. A distanza di pochi chilometri i malviventi hanno preso di mira un appartamento al primo piano situato a Poggio di Bretta. Dopo aver forzato la porta d’ingresso sono penetrati all’interno ed hanno cominciato a frugare in tutti i cassetti dei mobili delle camere da letto.Anche in questo caso l’azione è stata inaspettatamente interrotta in quanto i ladri hanno avvertito che qualcuno stava rientrando. Sono saltati dalla finestra riuscendo a far perdere le loro tracce. Il terzo tentativo andato a vuoto si è verificato nel quartiere di Porta Maggiore dove i ladri si sono allontanati a mani vuote.