Trovati con tre etti di eroina nascosti dentro un ombrello e ben 17mila euro: arrestati

ASCOLI – Viaggiavano con in auto un capitale in eroina: finisce in manette una coppia dello spaccio.Lui, ascolano 46enne, e lei, fermana di 40 anni, viaggiavano a bordo di una Yaris in una strada isolata: i poliziotti della squadra mobile di Ascoli, in zona per la prevenzione dei furti, li hanno fermati e controllati. E, nascosto dentro un ombrello chiuso, hanno trovato un involucro sottovuoto contenente 310 grammi di eroina. Dalla successiva perquisizione nell’abitazione dei due, a Pennile di Sotto, sono saltati fuori circa 17mila euro, oltre ad un bilancino di precisione. I due sono stati arrestati.