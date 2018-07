Travolto da un furgoncino: ciclista in condizioni gravi arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 9 all'incrocio tra via Ricci e via delle Rimembranze: ciclista portato all'ospedale regionale di Torrette in condizioni molto gravi.L'uomo era in sella alla sua bici da corsa quando è stato travolto da un furgoncino. gli impatti, prima contro il parabrezza del mezzo e poi contro l'asfalto, sono stati violentissimi. La situazione è apparsa subito critica ai soccorritori del 188, che hanno immediatamente disposto il trasferimento del ciclista all'ospedale regionale di Torrette con l'eliambulanza. Sul posto gli agenti della Polizia locale.