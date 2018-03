Resta in prognosi riservata l'uomo travolto dallo scooter mentre scaricava pacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Resta ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Mazzini di Teramo, il 47enne ascolano investito da uno scooter nella tarda serata di martedì. L’impatto è avvenuto lungo via Roma, a Villa Rosa di Martinsicuro. M.D.A., queste le iniziali del marchigiano, era intento a scaricare dei pacchi dalla sua auto, parcheggiata ai margini della carreggiata, quando è stato travolto da uno scooter condotto da un 39enne di Alba Adriatica. Le condizioni dell’ascolano sono apparse subito gravi. È stato trasportato in ospedale a Teramo, con vari traumi, ed è in prognosi riservata. L’albense in sella allo scooter, invece, dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, è stato dimesso con una prognosi di soli sette giorni. Per lui tanto spavento ma poche conseguenze. Indagini sono in corso da parte da parte dei carabinieri della stazione di Martinsicuro, che hanno sequestrato i mezzi, e stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Da capire se lo scooterista non sia accorto dell’uomo fermo sul ciglio della strada a causa della scarsa illuminazione. Oppure se avesse la visuale coperta da qualche elemento.