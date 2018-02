Travolto da un'auto e sbattuto sull'asfalto: è grave con varie fratture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È ricoverato in gravi condizioni un anziano di 91 anni investito ieri alle 17,30, è stato investito da una Fiat Panda in viale Marconi. Purtroppo, il conducente dell’utilitaria si è accorto solo all’ultimo momento della presenza dell’anziano sulla carreggiata e non è riuscito a scivarlo. L’impatto è stato spaventoso e l’anziano è caduto sull’asfalto. Immediatamente sono stati richiesti i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a prestare le prime cure all’anziano, a caricarlo sull’ambulanza e a trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto hanno riscontrato alcune fratture agli arti e traumi su tutto il corpo. Spetterà agli agenti della polizia municipale, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.