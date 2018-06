Tragedia sfiorata: si ribalta â€‹una gru e si schianta su due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tanta paura ieri mattina in pieno centro cittadino per una gru da cantiere che si è ribaltata finendo su due auto parcheggiate. Poteva avere certamente conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato intorno a mezzogiorno in corso Vittorio Emanuele nella corte interna adibita a parcheggio del palazzo che ospita la filiale di Ubi Banca.Una gru che era stata posizionata da una impresa che sta eseguendo dei lavori di ristrutturazione, improvvisamente si è sbilanciata cadendo pesantemente a terra e finendo sopra due automobili che erano all’interno del cortile parcheggiate. Ingenti i danni procurati ma soprattutto il fragore procurato dal cedimento della gru ha richiamato l’attenzione dei dipendenti dell’istituto di credito e dei clienti che in quel momento si trovavano all’interno. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco di Ascoli che hanno provveduto ha risistemare la gru non senza qualche difficoltà causata dagli spazi angusti di manovra.