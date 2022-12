ASCOLI - Dal reddito di civiltà dell’Arengo preso a modello dal Governo Meloni per ridisegnare il reddito di cittadinanza, alla corsa contro il tempo per concludere le opere pubbliche importanti come corso Trieste.

E ancora, dalla Fortezza Pia che già da fine gennaio brillerà di nuova luce grazie all’impianto di illuminazione agli aiuti alle famiglie per bollette e affitti e alla creazione, nel 2023, delle due nuove Fondazioni culturali (una per gestire i teatri e lo Spontini e l’altra per portare avanti i progetti del dossier per Ascoli&Piceno), oltre alla proroga fino a giugno dell’occupazione di suolo pubblico gratuita e raddoppiata per le attività, allo sviluppo turistico con il progetto di trasformazione del Guiderocchi in hotel a 5 stelle e all’appello agli imprenditori – con alcuni contatti già in corso - per investire su nuove strutture ricettive. Alzando i calici per brindare all’anno che verrà, il sindaco Marco Fioravanti – affiancato da tutti gli assessori e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono – traccia il bilancio di un 2022 intenso, seppur ancora condizionato dal Covid, e rimarca gli obiettivi per il 2023.



«Un altro anno giunge al termine – esordisce il sindaco – e siamo arrivati a tre anni e mezzo di legislatura bellissimi, emozionanti e impegnativi, anche per il Covid che ha messo a dura prova la città. Abbiamo messo grande impegno in tutti i settori, a partire dal sociale, con aiuti alle famiglie per pagare bollette e affitti. E il nostro reddito di civiltà è stato preso come modello dal Governo attuale, attraverso interlocuzioni avute con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, per cambiare il reddito di cittadinanza. Noi stiamo garantendo per sei mesi un sussidio a disoccupati, con priorità per over 50, disabili e chi ha figli a carico che vanno all’università, ma facendoli ospitare da imprese per farsi conoscere. E circa il 50% delle persone rimane in azienda».

Poi un passaggio sulle opere pubbliche: «Ci stiamo occupando sia di grandi interventi che di altri lavori più capillari. Stiamo seguendo il cantiere di corso Trieste per il quale si sta rispettando il cronoprogramma, così come seguiamo il cantiere di via Tevere. Stiamo incentivando la mobilità sostenibile e abbiamo approvato il biciplan. E ancora, è quasi terminato il nuovo poligono di tiro, abbiamo avviato il piano asfalti e siamo in linea anche con i progetti del Pinqua, con 4 gare di appalto entro giugno per riqualificare Palazzo Saladini e altri 3 edifici. Si sta valorizzando anche il patrimonio, tra cui Villa Sgariglia a Campolungo e quella a Piagge. E abbiamo restituito a Monticelli un nuovo campo di calcio». Poi il riferimento alla valorizzazione della Fortezza Pia «con la nuova illuminazione che sarà attivata tra fine gennaio e inizio di febbraio e renderà visibile la struttura anche dall’Ascoli-Mare». Senza dimenticare l’impegno per Ascoli green, con la comunità energetica da avviare e la raccolta differenziata cresciuta del 4% in 3 anni, e l’ampliamento dei corsi universitari in città.



Guardando avanti, oltre il brindisi augurale per il 2023, Fioravanti indica alcuni degli obiettivi prefissati per i prossimi mesi, mentre già ieri la giunta ha deciso di prorogare da gennaio fino al 30 giugno l’occupazione gratuita e raddoppiata di suolo pubblico per le attività commerciali. In riferimento alla cultura, il sindaco annuncia la «creazione nel nuovo anno di due Fondazioni, una per la gestione dei contenitori culturali come i teatri e l’istituto musicale Spontini e l’altra per proseguire il percorso del comitato Ascoli 24».

Confermando la volontà di stabilizzare principali eventi e manifestazioni e crearne di nuove, come il forum sull’architettura. Poi, sul fronte turistico, la volontà di «potenziare l’accoglienza, dopo i dati importanti, pure a novembre, sul fronte dei visitatori, anche con la formazione degli operatori». E poi la valutazione del project financing «per trasformare il Guiderocchi in un hotel a 5 stelle che è ormai alla fase conclusiva e all’inizio del nuovo anno vedrà la presentazione della relazione finale». Con lo stesso sindaco – che conferma di essere stato contattato da importanti gruppi del settore - a rivolgere un appello agli imprenditori affinché investano in nuove strutture ricettive di alto livello per un salto di qualità del turismo ad Ascoli».