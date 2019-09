Torre degli Ercolani, è emergenza: Comune ordina la messa in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Affidamento d’urgenza, da parte dell’Arengo, per la messa in sicurezza della torre degli Ercolani, in via dei Soderini, per evitare ulteriori rischi – visto l’aggravamento della situazione – per la pubblica incolumità.L’Amministrazione comunale, usufruendo delle procedure accelerate per la ravvisata necessità di provvedere alla sicurezza e tutelare l’incolumità dei cittadini nel caso di vie e spazi pubblici interessati da possibili crolli, ha deciso di sbloccare l’intervento di messa in sicurezza della storica torre che si trova in via dei Soderini. Questo perché, come detto, la situazione avrebbe fatto registrare, secondo quanto confermato nella determina di affidamento dei lavori urgenti, un aggravamento rendendo l’immobile causa di pericolo per la pubblica incolumità. Si procederà, dunque, con l’intervento che consentirà di garantire la sicurezza anche per i pedoni in transito nella via sottostante la torre, tra l’altro a fianco all’ostello della gioventù.