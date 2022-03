Tirreno-Adriatico, fascino e disagi. Paura per una ragazza ferita alla fronte da una scheggia

ASCOLI - Le biciclette che sfrecciano a tutta velocità. Questo è il fascino della Tirreno-Adriatico. La carovana dei corridori è passata ieri in città, per la quarta tappa. Tanti i curiosi che si sono assiepati lungo il percorso per scorgere, magari solo per pochi secondi, questi velocissimi atleti sulle due ruote. Soprattutto a piazza Arringo, dove il drappello dei fuggitivi è arrivato intorno alle 15.09, con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia. Poi, è stata la volta del gruppo, compatto, seguito dalle ammiraglie e dalle auto di servizio.



Le vetture sono transitate così veloci che hanno fatto schizzare piccole parti della pavimentazione, che pure era stata risistemata martedì, colpendo in maniera lieve qualche spettatore. Una ragazza è stata raggiunta da una scheggia alla fronte ed è stata soccorsa e medicata con il ghiaccio in uno dei bar della piazza. Poco dopo, è giunta anche un’ambulanza per verificarne le condizioni.



«Nonostante il giorno feriale - ha commentato l’assessore allo Sport, Nico Stallone - c’è stata una buona cornice di pubblico. Vedere i ciclisti dal vivo è emozionante e l’ingresso in piazza Arringo è molto suggestivo. Sono felice perché ho parlato con gli organizzatori della Rcs che mi hanno confessato che Ascoli è un luogo ideale per il ciclismo, inserita tra la costa e le montagne, i luoghi che hanno fatto innamorare gli appassionati e reso grande questo sport. Inoltre, credo che il passaggio tra il duomo e il battistero non abbia eguali. Peccato che i ciclisti vadano così veloce e non possano gustarlo. Li inviteremo in città in un’altra occasione. Siamo la città dello sport. La Tirreno Adriatico non è l’unico evento di livello nazionale. Abbiamo in progetto di ospitare una grande riunione di boxe e le finali nazionali di volley giovanile». Il sindaco Marco Fioravanti, incappato nei vari divieti alla circolazione, ha detto: «La città si presta a queste manifestazioni. Stiamo investendo molto sullo sport».

© RIPRODUZIONE RISERVATA