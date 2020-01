Ascoli, timori per il ponte Rozzi: il terreno si sta muovendo

ASCOLI - È partita ufficialmente, da Palazzo Arengo, la segnalazione di una nuova area in dissesto idrogeologico nella zona di viale Rozzi per l’inserimento nel Piano di bacino del fiume Tronto. Proprio nella zona sottostante il ponte davanti allo stadio, infatti, risulterebbe un’area con problemi dal punto di vista di assetto idrogeologico, quindi a rischio. Un ulteriore versante sul Tronto da tenere sott’occhio, dunque, considerando l’importanza di quel tratto del fiume che si trova tra lo stadio Del Duca e la zona di Pennile di sotto e San Marcello.

LEGGI ANCHE:

Tragedia nella notte: ragazza di 24 anni straziata dal treno merci

Coronavirus, due casi in osservazione: negli ospedali marchigiani si alza il livello di allerta

L’istanza inoltrata ufficialmente dall’Arengo all’Autorità di bacino competente per il fiume Tronto, parla chiaro: si richiede l’inserimento nel Piano dell’assetto idrogeologico di «una nuova area in dissesto idrogeologico in viale Rozzi». Si tratta, dunque, di una conferma della presenza di un dissesto in quella zona sottostante il ponte che congiunge la zona di San Marcello-Pennile di Sotto con lo stadio. Una zona che, comunque, anche in passato aveva evidenziato qualche problema. A questo punto, è evidente che l’Amministrazione comunale, riscontrata la presenza di questa area in dissesto, si è mossa per la modifica al Piano sull’assetto del fiume anche nell’ottica di poter avere anche il necessario supporto economico nel caso di interventi da effettuare in quella zona per metterla in sicurezza. Tra l’altro, l’Arengo aveva già deciso di tenere sott’occhio la situazione, cercando di capire meglio se ci siano criticità, anche per quel che riguarda il ponte Rozzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA