Ascoli, Daspo di 6 anni a un ultras bianconero che ha minacciato e picchiato l'ex fidanzata

ASCOLI - La Questura di Ascoli Piceno ha emesso un Daspo nei confronti di un 47enne ultras dell’Ascoli calcio (durata di sei anni), arrestato nei giorni scorsi dopo aver minacciato di morte la ex fidanzata, usando nei suoi confronti pure un’arma e percuotendola violentemente.

Nei confronti del tifoso dell'Ascoli calcio, già condannato per reati in materia di armi, gli investigatori hanno applicato la recente normativa sugli stadi, che consente al questore di impedirne l’accesso a chi è già condannato per reati commessi anche fuori delle manifestazioni sportive.

