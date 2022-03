Stroncato da un infarto a 64 anni muore una delle colonne della vecchia curva sud. Tifoseria in lutto

ASCOLI - La tifoseria bianconera è in lutto per l’improvvisa scomparsa a 64 anni di età di Mauro Bianchini. A causarne la morte è stato un infarto fulminante che lo ha raggiunto in casa. Quando sono arrivati gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale dell’ospedale Mazzoni, non c’era più nulla da fare.

Nessuna avvisaglia di problemi cardiaci c’era stata in passato, il malore accusato lo ha sorpreso non lasciandogli scampo. Nè, purtroppo, sono servite le manovre rianimatorie per mantenerlo in vita . Mauro Bianchini lavorava presso un noto gallerista e antiquario sambenedettese ma il suo nome è legato soprattutto alle gesta della tifoseria bianconera. Assieme ai compianti Reno Filippini e Natalino Mariani, fu tra i fondatori dello storico club Settembre Bianconero, entrato nella leggenda della tifoseria del Picchio. A dare la notizia dell’improvvisa scomparsa è stato l’affranto Giovanni Sansoni che assieme al fratello Ivo lo conobbe sui gradoni della curva Sud instaurando una sincera amicizia.



