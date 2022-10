Tifoseria dell'Ascoli calcio in lutto, è morto a soli 52 anni il presidente dell'associazione Gianni Morganti. Domani il funerale

ASCOLI - Tifoseria bianconera in lutto per la prematura scomparsa a 52 anni di Gianni Morganti, presidente dell'associazione Solo per l'Ascoli. Dipendente di Banca Intesa, sposato e padre di un figlio di dieci anni ha scoperto di essere malato due anni fa. In questo arco di tempo ha combattuto la malattia con coraggio che purtroppo lo ha vinto.

Domani il funerale

Da giovane, promettente giocatore di basket era rimasto comunque appassionato di sport. Era sempre presente allo stadio Del Duca per seguire l'Ascoli ma soiprattutto anche in trasferta. I funerali di Gianni Morganti saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria (chiesa dei frati) a Porta Maggiore.