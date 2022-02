Contributi statali per gli affitti ai terremotati, la Guardia di Finanza denuncia 23 furbetti, danni erariali per quasi 300mila euro

ASCOLI - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, al termine di accertamenti esperiti sui contributi erogati da un Comune della provincia, hanno accertato responsabilità per danni erariali di oltre 286 mila euro, in relazione a presunte irregolarità riguardanti l’indebita percezione dei contributi. In particolare, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno, su delega della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Ancona, ha approfondito l’erogazione di contributo di autonoma sistemazione (CAS) a 23 soggetti, sgomberati dalle abitazioni a causa del sisma dell’agosto e dell’ottobre 2016. Anomalie importanti, infatti, erano emerse sin dai primi accertamenti, finalizzati ad appurare la residenza, soprattutto con riferimento al superficiale apprezzamento dei consumi di energia elettrica delle utenze degli immobili sgomberati, relativi all’anno precedente il sisma 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA