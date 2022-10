ASCOLI - Occhi puntati sulle scuole a Palazzo Arengo, tra cantieri per la sicurezza antisismica e interventi-tampone per sopravvenute criticità. Mentre si continua a lavorare secondo il cronoprogramma di massima su progetti e interventi per gli adeguamenti sismici, si è reso necessario interessare una ditta specializzata per andare a tamponare un problema legato alla recente grandinata che ha danneggiato la sede della Primaria Don Giussani di Monticelli. A causa del maltempo alcuni cupolini sulla copertura della scuola sono stati danneggiati. Ed ora, quindi, si è dovuto intervenire per coprire le parti danneggiate con teli in propilene per evitare infiltrazioni d’acqua. L’edificio in questione, comunque, tornando al discorso più ampio della messa in sicurezza antisismica, dovrebbe trasformarsi in cantiere, se i tempi delle progettazioni e delle procedure di appalto lo consentiranno, già da settembre 2023. Con eventuale slittamento, in caso del prolungarsi delle procedure, a settembre 2024. Mentre, sempre restando a Monticelli, dovrebbero essere completati, secondo il cronoprogramma, a settembre 2023 gli interventi già in corso di adeguamento sismico della scuola media che, in caso di coincidenza con l’apertura dell’altro cantiere nel quartiere, potrebbe accogliere nella stessa sede anche la Primaria.

Gli interventi



In un quadro generale degli interventi sulle scuole, con l’intervento di adeguamento sismico ormai concluso per quanto riguarda la scuola primaria di Poggio di Bretta, da gennaio dovrebbero utilizzare il nuovo edificio sia gli alunni della primaria che quelli della vicina scuola per l’infanzia. Con quest’ultima che resterebbe a disposizione come eventuale sede temporanea in caso di necessità. In ordine cronologico, il successivo intervento che si andrà a concludere sarà quello già in corso nella scuola media di Monticelli. In questo caso, la tempistica prevista per il rientro degli studenti (che attualmente svolgono le attività didattiche nei locali di via Sardegna) è fissata per settembre 2023. E nel caso in cui l’Arengo riuscisse a concludere tutte le procedure, tra progettazione e gara di appalto, per aprire il cantiere della scuola primaria di Monticelli entro lo stesso periodo, la sede della Media andrebbe ad accogliere anche gli alunni della Primaria del quartiere. In caso contrario, invece, il trasferimento dalla Primaria alla sede della Media sarebbe ritardato di un anno. In ogni caso, i locali di via Sardegna che si libereranno saranno disponibili in base alle esigenze come possibile sede temporanea per altri trasferimenti di studenti.

Il prossimo cantiere



In ordine cronologico, il prossimo cantiere in partenza dovrebbe essere quello per il miglioramento sismico della Malaspina, con avvio dei lavori previsto per fine giugno 2023, dopo la chiusura dell’anno scolastico. In questo caso l’Arengo individuerà la sede temporanea valutando le proposte pervenute in risposta allo specifico avviso, ovvero ex sede Banca d’Italia ed ex sede Eurospin.