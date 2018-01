Teppisti scatenati: pneumatici squarciati a dieci automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI PICENO - Brutta sorpresa, ieri mattina, per i residenti del popoloso quartiere di campo Parignano. Vandali in azione nella notte che hanno rivolto la loro attenzione ai pneumatici delle automobili parcheggiate. Il raid dei teppisti si è verificato in viale Vellei tra le 3 e le 4 di ieri mattina quando sono state squarciate le gomme di una decina di macchine che erano parcheggiate lungo la strada. Sono stati i proprietari che, andando a riprendere le proprie vetture, si sono resi conto del danno che avevano subito. E così, alcuni che avevano solo un pneumatico danneggiato, hanno provveduto a cambiare la ruota e a recarsi dal gommista. Altri, invece, che a cui erano stati squarciato più di un pneumatico hanno dovuto richiedere l’interevento del carrattrezzi per poter rimuovere la propria automobile e farla aggiustare. I proprietari delle auto danneggiate hanno provveduto ad avvertire le forze dell’ordine dell’accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e quelli della Municipale che hanno provveduto a raccogliere le denunce.