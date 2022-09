ASCOLI - È arrivato il fatidico "Sì". Il trentenne tennista ascolano Stefano Travaglia ha sposato ieri pomeriggio, nella chiesa dei Ss Cosma e Damiano, nella frazione di Mozzano, la sua storica fidanzata, la ventiseienne Maria Paola Martellini. Testimoni dello sposo erano Matteo e Luca Spernanzoni e Giovanni Bottai; per la sposa Luigi Castelletti, Laura Ceccarelli e Sara Molecini.

Il rito è stato officiato dal parroco don Giorgio Martelli. Tra le persone presenti al rito, il presidente della Federtennis regionale Emiliano Guzzo e vari professionisti della racchetta, tra cui il figlio d’arte Julian Ocleppo, Dopo la cerimonia, gli sposi hanno accolto gli ospiti a Villa Nicolai di Centobuchi dove si è svolto il banchetto nuziale. Come anticipato, la coppia non andrà in viaggio di nozze, visto che Travaglia ripartirà subito per disputare alcuni tornei all’estero.