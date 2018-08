Pioggia di fulmini sul Piceno Black out a Porta Cappuccina Temporali da otto giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il nostro clima sta diventando molto simile a quello tropicale? Una domanda che si stanno ponendo molti ascolani dopo l'ottavo giorno consecutivo di temporali con fulmini. Si sta ripetendo da giorni uno schema preciso, con il temporale che investe la città nel primo pomeriggio, contornato da una serie di fulmini e di tuoni incredibili. Proprio lunedì una saetta ha colpito e distrutto il crocefisso della cupola della chiesa del santissimo Crocifisso dell’Icona a Porta Romana, una chiesa già danneggiata dalle scosse di terremoto. Molti fulmini si sono abbattuti anche nel centro Storico, sopratutto nelle vicinanze dell’istituto Umberto I: sulla sua torre, infatti, c’è un parafulmine. Anche alcuni alberi nel quartiere di Porta Maggiore sono stati distrutti dalle numerose scariche elettriche piovute dal cielo.E proprio ieri a causa di un fuline una parte di Borgo Solestà è rimasta senza corrente elettrica, con i tecnici dell’Enel che sono dovuti intervenire per ripristinare il servizio. Per non parlare dei numerosi disagi che questi violenti acquazzoni creano al traffico, in particolare, sulle strade più trafficate come la Piceno Aprutina e sul sottopasso che la collega con Via del Commercio.