ASCOLI - Anche i cantieri per valorizzare quei beni che testimoniano l’identità storico-culturale e le potenzialità turistiche della città ora si avvicinano a grandi passi. L’Arengo ha affidato l’incarico progettuale per riqualificare e illuminare adeguatamente anche il suggestivo teatro romano, migliorandone l’immagine come polo di attrazione dei visitatori e, al tempo stesso, adeguandolo per poter accogliere al meglio spettacoli ed eventi culturali.





Il pool tecnico, composto da cinque professionisti esterni appositamente individuati attraverso specifica procedura, è al lavoro per “disegnare” un maquillage dello storico manufatto che si trova a Porta Romana, nel pieno rispetto del valore archeologico della struttura e, al tempo stesso, integrandolo con infrastrutture adeguate e anche innovative al servizio di potenziali flussi turistici e spettatori in concomitanza con rappresentazioni e altri eventi. Una procedura che stanno seguendo in prima persona il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli a seguito dei finanziamenti sbloccati di uno dei due programmi (ovvero “Riabitare i parchi”) presentati nell’ambito del bando Pinqua, ovvero quello con cui l’amministrazione comunale ha ottenuto circa 15 milioni di euro (mentre l’altro programma ha sbloccato ulteriori 75 milioni). Il prossimo passo, dunque, sarà quello della gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del teatro romano con un importo di spesa previsto di circa 400mila euro. E nella stessa direzione, nel frattempo, si procede verso il terzo stralcio di riqualificazione esterna alla Fortezza Pia e, in particolare, nella zona della Torre del Cucco, con un altro cantiere in arrivo per 166mila euro.

Riqualificazione Porta Romana



Dopo anni di interventi di manutenzione, legati soprattutto al taglio dell’erba e altri lavori minori, sempre concordati tra Arengo e Soprintendenza, cogliendo la palla al balzo del Pinqua, si è riusciti ad inserire tra i progetti finanziati anche una riqualificazione dell’area dello storico manufatto a Porta Romana, per garantire una migliore immagine dello stesso basata sia su un restyling dell’attuale illuminazione, sia su interventi come eventuali installazioni o infrastrutture a corredo che possano valorizzare ulteriormente la bellezza del teatro e, al tempo stesso, consentirne una corretta fruizione in occasione di eventi o di visite da parte di turisti, includendo anche adeguati supporti informativi. Il team di tecnici incaricati è ora al lavoro per completare gli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi per poi consentire all’amministrazione comunale di procedere con la gara di appalto dei lavori.

La fase conclusiva





Si arriva, nel frattempo, alla fase conclusiva - con l’approvazione in giunta del progetto definitivo ed esecutivo per il terzo stralcio - la riqualificazione dell’area esterna alla Fortezza Pia. In particolare, si tratta dell’ultimo intervento, da circa 166mila euro, dei tre programmati dal sindaco Fioravanti e dall’assessore Cardinelli per complessivi 500mila euro. Uno stralcio che prevede la sostituzione dei proiettori di illuminazione della Torre del Cucco, con modelli a led più efficienti e l’installazione dell’illuminazione artistica per dare maggiore risalto al manufatto storico, la realizzazione della nuova pavimentazione architettonica vicino alla Torre del Cucco e nel piazzale davanti all’ex convento dell’Annunziata, lo sfalcio dell’erba, la sistemazione e il prolungamento della tubazione di scarico delle acque meteoriche, la realizzazione della recinzione di protezione per la messa in sicurezza dell’area e del corrimano lungo il percorso della scalinata.