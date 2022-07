Tassa di bonifica, la commissione tributaria provinciale annulla le prime cartelle esattoriali

ASCOLI - La sezione 1 della Commissione Tributaria provinciale di Ascoli ha accolto i primi ricorsi discussi nell'udienza del 9 giugno ed ha annullato le cartelle esattoriali, con questa motivazione "La mancata adozione di un Piano Generale di Bonifica, laddove esso sia previsto dalla legge Regionale non opera l'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente. Nel caso in esame il Consorzio non ha fornito la prova, ne ha allegato di aver effettuato Opere di Bonifica di cui il ricorrente si sia in qualche modo potuto giovare”.

La sentenza

La sentenza ribadisce quanto affermato da una precedente Sentenza, della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno del 22 ottobre 2020 " La mancata redazione del Piano Generale di Bonifica della Regione Marche sposta l'onere probatorio circa l'effettività delle opere eseguite e, soprattutto del vantaggio che da tali opere sia derivato per i fondi dei consorziati in testa al Consorzio".