Ladro di tartufi incastrato dalla fototrappola inseguito dal proprietario

ASCOLI - cade nella trappola della fototrappola. È capitato ad un ascolano di 62 anni, P. V. il quale era andato a rubare i tartufi a Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. Dopo essersi introdotto nella tartufaia ha cominciato a scavare alla ricerca del pregiato tubero. Una volta concluo il furto (oltre tre chili di tartufi) si è accorto in ritardo che la Forestale aveva installato (erano già avvenuti altri colpi) una fototrappola. A quel punto ha deciso di rubare pure quella per non essere individuato. Non si è reso conto però che il proprietario della tartufaia ne aveva installate altre due che hanno inquadrato perfettamente la persona che stava trafugando i tartufi. Il sistema d'alalrme è scattato e il prorietario ha inseguito in auto il ladro che è stato poi individuato.