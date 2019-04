Tamponamento a catena: quattro persone finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Uno spaventoso incidente in cui sono rimaste coinvolte quattro automobili si è verificato nel pomeriggio di ieri nei pressi dell’incrocio tra via delle Zeppelle e via del Giordano, la strada che conduce verso Vallecupa. A seguito dello schianto quattro persone sono finite al pronto soccorso dove sono state sottoposte ad accertamenti sebbene, al momento, le loro condizioni non destassero particolari preoccupazioni. Spetterà ora ai carabinieri , giunti sul posto per i rilievi ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Soprattutto, dovrà essere chiaritoi chi non ha rispettato il semaforo che da qualche settimana è stato riattivato proprio per cercare di evitare pericolosi attraversamenti di carreggiata soprattutto negli orari di punta quando il traffico su via delle Zeppelle è particolarmente intenso.