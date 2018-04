I tamburini della Quintana al concertone di S. Giovanni Suoneranno con Dario Faini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nell’attesissimo appuntamento musicale del Primo Maggio, no-stop musicale con i più celebri artisti italiani in diretta televisiva da piazza San Giovanni Laterano, a Roma, ci sarà anche il capoluogo piceno, rappresentato in varie modalità. Innanzitutto, su quel palcoscenico vedremo Dario Faini in veste di Dardust che, per circa una decina di minuti, cercherà di riproporre il meglio della produzione della sua carriera recente, iniziata con “7” nel 2015 e proseguita grazie al lavoro “Birth”, realizzato nel 2016. Il musicista e cantante ascolano, reduce dalle note del successo planetario dello spot della Hyundai, passato nella tv americana in occasione del recente Superbowl, oltre a portare con sé all’evento capitolino vari talenti del territorio - oltre al trio d’archi composto da Carmelo Emanuele Patti, Simone Sitta e Simone Giorgini, ci sarà il mago elettronico di Vanni Casagrande - vorrà cogliere l’occasione per rendere un omaggio alla sua città e, in particolare, alla rievocazione storica della Quintana a cui è da sempre legatissimo. Uno dei brani dal vivo che Dardust proporrà alla grande festa in musica, infatti, sarà eseguito con l’ausilio dei tamburini provenienti dalla manifestazione in costume quattrocentesco. «Ci tengo particolarmente e verrà fuori una performance unica, di grande impatto emotivo e visivo» ha anticipato del progetto Faini, svelando di essere intento a scegliere sei musici della Quintana proprio per farsi accompagnare da loro durante l’esecuzione di uno dei suoi brani. L’esibizione di Dardust, che vedrà anche l’apporto della 27enne Joan Thiele, tra i talenti emergenti italiani, sarà inserita una scaletta piena di big.