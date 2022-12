ASCOLI - È stato riaperto un tratto della superstrada Ascoli-Mare. Sotto l’albero di Natale, gli automobilisti ascolani, e non solo loro, hanno trovato la rimozione di uno dei cantieri che da mesi creava disagi e rallentamenti: quello a ridosso degli svincoli di Porta Cartara (Ascoli centro) dove era stato imposto l’obbligo di uscita sia per i mezzi che procedevano verso monti che per quelli diretti verso il mare. Per eseguire l’intervento di manutenzione sul cavalcavia, il tratto di strada compreso tra le due uscite era stato interdetto al transito, costringendo gli automobilisti ad uscire dalla superstrada per poi immettersi nuovamente, utilizzando le rampe di accesso all’altezza della rotatoria di via Adriatico. Resta, però, il doppio senso di marcia su una delle due corsie, poche centinaia di metri dopo la galleria del Marino fino a Porta Cartara. Occorreranno ancora alcune settimane per completare i lavori previsti lungo la corsia nord in direzione monti.

Manca poco anche alla rimozione degli altri due cantieri per la sostituzione dei new jersey che separano le due corsie di marcia, situati lungo l’Ascoli-Mare, uno nel tratto tra Maltignano e Castel di Lama e l’altro tra Spinetoli e Monsampolo, in direzione est, dove ora si viaggia su una sola carreggiata. L’impresa che esegue i lavori sta provvedendo a sistemare la cartellonista stradale verticale, all’ancoraggio dei nuovi varchi e alla rimozione dei vecchi new jersey che, dopo essere state spostati a sistemati a protezione degli operai, vengono caricati sui tir e portati via. Terminati i lavori in questi due lotti, l’Anas darà il via libera all’allestimento dei cantieri nei tratti in cui si dovrà provvedere alla sostituzione vecchie barriere di protezione. I lavori di manutenzione lungo il raccordo autostradale che si protraggono da anni, dovrebbero terminare a marzo 2023.