ASCOLI - Non c’è estate senza lavori lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare. Ormai da anni, quello dei cantieri presenti lungo la superstrada tra Ascoli e la costa, oltreché con l’autostrada A14, rappresenta un fattore costante. Immancabile. Con puntuali code e rallentamenti durante la fase più calda sotto tutti i punti di vista, tra turisti e pendolari che si recano in spiaggia.

Una sorta di tradizione, dunque, che si riconferma anno dopo anno, nonostante gli appelli – di recente anche quello del presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggi – per chiedere almeno una sospensione dei cantieri nel periodo nevralgico dell’estate. Appelli, però, rivelatisi inutili con il risultato di vedere ancora un raccordo autostradale con nove cantieri – come riporta il sito internet dell’Anas – tuttora in corso. E con un collegamento che da anni non è più percorribile senza intralci, segnaletiche o cambi di carreggiata. E allora andiamo a capire qual è la situazione.

Nove cantieri aperti



Attualmente, come riporta l’Anas, sul raccordo autostradale 11, noto come Ascoli-Mare, sono nove i cantieri aperti. In quattro casi si sta ridefinendo il termine dei lavori per un ritardo degli stessi e in altri due casi i lavori sono sospesi. Lavori di risanamento dei calcestruzzi degradati sono in corso per la galleria Mercatili, al km 1+874 a destra e sinistra (costo 1,4 milioni di euro circa), consegna all’impresa il 4 giugno 2020, con termine per la chiusura del cantiere in corso di ridefinizione. In corso, inoltre, lavori urgenti per la riqualificazione dei cavalcavia tra i km 0 e 26+300 (585.234 euro) con consegna il 30 maggio 2022, avanzamento dei lavori al 20,71% e ultimazione prevista il 26 settembre. E ancora, tra strada statale 4 e raccordo Ascoli-Mare, in corso i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza (sulla statale dal km 179+500 al 181+600 e sul raccordo dal km 0 al km 8+800), per un importo di circa 3,9 milioni di euro. La consegna risale al 15 dicembre 2021, con avanzamento al 12,25% e ultimazione prevista per il 13 dicembre 2022. Altri lavori riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti nelle gallerie Mercatali, Arli 2, Mozzano e Santa Maria (circa un milione), consegna il 21 aprile 2021 e termine in corso di ridefinizione; rafforzamento in più tratti della pavimentazione stradale e realizzazione del tappeto drenante (2,8 milioni) con consegna il 17 giugno 2021 e termine dei lavori da ridefinire; adeguamento delle barriere di sicurezza dal km 12+525 al km 22+100 (3,9 milioni), con consegna a marzo 2022 e conclusione prevista il 3 marzo 2023 (lavori ora al 19,33%).



Ci sono anche due casi in cui i lavori che erano iniziati sono stati sospesi: quelli che riguardano il rafforzamento della pavimentazione stradale dal km 10+200 (1,8 milioni di euro), con consegna effettuata il 13 maggio 2020 e la sospensione avvenuta il 5 agosto 2020 e quelli di manutenzione straordinaria tra il km 0 e il km 3+100, compreso lo svincolo di Marino del Tronto (1,7 milioni di euro), con la consegna effettuata a maggio 2019 e la sospensione avvenuta il 1 agosto 2019.