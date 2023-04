ASCOLI - Sono stati momenti di paura e di grande tensione quelli che si sono vissuti ieri all’interno di un istituto scolastico cittadino. Intorno alla metà della mattinata, in una scuola situata nel popoloso quartiere di Porta Maggiore, una ragazza avrebbe manifestato intenti suicidi. Da quando si apprende, sembrerebbe che una studentessa dopo essere uscita dalla propria classe, si sarebbe diretta verso il bagno dell’istituto scolastico. In questo frangente, la ragazza avrebbe aperto una delle finestre manifestando l’intenzione di volersi gettare nel vuoto.



Immediatamente, sono intervenuti altri studenti dell’Istituto che si trovavano nei pressi e l’hanno bloccata prima che la situazione potesse degenerare e magari trasformarsi in tragedia. Sono subito accorsi anche alcuni professori e il personale scolastico che hanno fatto di tutto per far desistere la studentessa dai suoi propositi. Nel frattempo erano stati richiesti i soccorsi e, sul posto, è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a tranquillizzare la ragazza per poi trasportarla al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove è stata presa in cura dai medici del nosocomio ascolano per gli accertamenti del caso.



Quanto è accaduto non ha lasciato indifferenti i compagni di classe della ragazza e anche gli altri studenti preoccupati e turbati per quello che sarebbe potuto accadere se non ci fosse stato un rapido intervento. Inevitabilmente, non appena si è saputa, la notizia ha avuto una vasta eco ed è finita anche sui social network con numerosi post sull’accaduto che hanno animato la discussione. Un episodio che inevitabilmente accende i riflettori sui malesseri e sullo stato di profondo disagio che riguarda le giovani generazioni.